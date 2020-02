Emission du Vendredi 21 Février 2020

- Le Mercredi 26 Février marque l' entrée en Carême pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Un journée marquée par l'imposition des cendres et le temps de Carême pour se rapprocher de Dieu avec un temps de conversion et du laisser agir Dieu en nous même pour evacuer nos démons. Mgr Alain Guellec nous explique le sens de cette journée et de cette nouvelle étape de 40 jours.



- La journée mondial de prière du vendredi 6 Mars 2020. villa Maguelone a 18h sur le thème des Zimbabwe. invitée - Yvone Ainnée et Anne Marie Morret