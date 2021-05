Emission du Vendredi 21 Mai 2021 : L'actualité du diocése

Un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis ce vendredi matin dans la bande de Gaza, Mgr Pierre Marie Carré archevêque de Montpellier réagit à ces derniers jours d'affrontement des plus meurtriers.



Hommage ce soir au Père René Leport, il s'est éteint dans la nuit de mercredi a l'âge de 103 ans. il était inhumé cet après midi en la cathédrale St Pierre de Montpellier. ville dans laquelle il aura vécu toute sa vie consacrée. Guillaume Dominguez revient sur son parcours.



Dimanche 20 juin 2021 de 9h30 à 16h30, à Saint-Joseph de Mont Rouge, à Puimisson, se tiendra le Rassemblement diocésain des servants d'autel filles et garçons et servantes d'assemblée. Au programme : temps de formation et de partage fraternel et messe présidée par Mgr Alain Guellec. Simon Juan est notre invité.