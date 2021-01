Emission du Vendredi 22 Janvier 2021

- Le Père Gérard Blayac est notre premier invité. Pour l'actualité de cette semaine : la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, quatre vendredis de jeûne et de prière à l'invitation de la conférence des évêques de France, et un possible 3e reconfinement ?



Le traditionnel festival chrétien du cinéma est reporté cette année en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, pour les amoureux du cinéma, l'association chrétiens et culture, organisatrice du festival propose une projection d'un doccumentaire sur internet.



Nous en parlons avec Philippe Cabrole, vice président de l'association



- Présentation de l'association de la société Saint Vincent de Paul avec Philippe Coulet au micro de Domitille Courtemanche