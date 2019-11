Emission du vendredi 22 novembre 2019

Au sommaire des Nouvelles du diocèse pour ce vendredi :



- Le radio don 2019 sur RCF Maguelone Hérault et la fin de l'année liturgique avec le Père Gérard Blayac.



- "Un catholique s'est échappé".

C'est le titre du nouvel ouvrage de Jean Pierre Denis, paru chez Cerf.

Un aperçu de cet ouvrage très personnel qui questionne la place et l'avenir du catholicisme dans notre pays.

Jean Pierre Denis est l'auteur de l'essai "Un catholique s'est échappé" et directeur de l'hebdomadaire La Vie.



- L'ermitage, la chapelle et la "Fontaine des Yeux" de Lunas se refont une beauté.

L'association Les compagnons du Sens vous invite au gala de soutien de l'ermitage de Notre Dame de Nize, vendredi 22 novembre à 20h45 à Bédarieux, salle de spectacle de La Tuilerie.

Toutes les recettes seront reversées au profit de la restauration de cet édifice roman pluricentenaire.

Frère Marie Pâques est la président de l'association Les compagnons du Sens.