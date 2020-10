Emission du Vendredi 23 Octobre 2020

Il y a tout juste une semaine, la FRANCE toute entière a basculé dans un temps de terreur : Samuel Paty professeur d'histoire géographie dans un Collège à Conflans-Sainte Honorine a été décapité par un jeune de 18 ans d' origine Tchétchène radicalisé. Mgr Alain Guellec réagit à cet assassinat et nous ouvre quelques pistes de réflexion pour l'interprétation et la lecture d'un livre sacrée





Les petit bohomme de neige tricoté sont de retour.

La pastorale de la Santé du diocède de Montpellier lance une nouvelle fois sa campagne de participation pour fabriqué ces petite décoration de noel. elles seront offertes comme chaque année aux enfants hospitalisé des services de pédiatrie de Montpellier. Jeanne Monbélie, responsable de la pastorale est au mirco de Guillaume Dominguez.



Les EDC J-7. Les assises des entrepreuneur et dirigeant crhétient se tiendront la semaine prochaine a Montpellier et ce malgrès les condition sanitaire restrictives. une éditions qu'il était important de maintenir pour Vincent Cabanac, conseiller spirituel national du mouvement des EDC.