Emission du vendredi 24 janvier 2020

Présentation de la camapgne du denier avec Monseigneur Pierre Marie Carré archevêque de Montpellier.



Nouveau rassemblement de la CNDA Languedoc, samedi 1er et dimanche 2 février au monastère de la Paix Dieu à Cabanoule près d'Anduze dans le Gard. L'occasion pour les hommes et femmes mariés et vivant seuls après séparation ou divorce de se retrouver autour d'un moment de recueillement et d'échange.

Thérèse Cordier est co-responsable du groupe Notre-Dame de l'Alliance en Languedoc.



Les 33e Assises Nationales des EDC se dérouleront au mois de Mars Prochain avec RCF Maguelone Hérault. Franck Lespinasse snous y invite et donne rendez vous à Villa Maguelone le 6 février prochain toujours dans ce cadre pour les lundis de Maguelone.