Emission du Vendredi 25 Juin 2021

Mgr Alain Guellec nous présente son agenda de fin d'année pastorale et aussi les dates de l'été avec le pèlerinage diocésain à Lourdes et un temps de retraite à venir.



Le pèlerinage des pères de famille a lieu cette année du 2 au 4 juillet au monastère de St Joseph du mont Rouge à Puimisson.

Le Frère Jérémie est au micro de Guillaume Dominguez



Une soirée louange à l'église des Saint François. La veillée a lieu demain soir à partir de 20 h. Un moment de partage, de musiques et de prières. Le Père Guilhem Knockaert et Gauthier répondent aux questions d'Alix Vitrou.