Emission du Vendredi 25 Septembre 2020

- Mgr Alain Guellec est notre premier invité pour revenir sur l'ordination du diacre Ludovic Hernandez en l'église Saint-Paul de Frontignan. Et aussi, le week-end dernier, notre évêque a institué aux ministères du lectorat et de l'acolytat : Jean, Jean-Luc et Benoît en vue du diaconat.



- Dimanche, c'est la journée mondiale des migrants. Un temps fort pour rencontrer et comprendre l'autre, comme l'a voulu benoît 15 lorsqu'il a fondé cette journée il y a maintenant 106 ans. Pour en parler nous recevons Manuel Montserra, coordinateur régional de cette journée.



- Pierre Emmanuel D'auzac de Lamartinie, nouveau responsable du groupe Spiritous.

Paysagiste dans la vie de tous les jours, berger des jeunes dans sa vie spirituelle. Pierre Emmanuel se présente et nous informe sur les futurs temps forts du groupe au micro de jean-Pierre Phaure