Emission du Vendredi 26 février 2021

- Ensemble tournés vers l'avenir c'est le titre de la lettre pastorale adressée par Mgr Pierre Marie Carré archevêque de Montpellier et en ce 2e dimanche de carême... une lettre rappelons le qui fait suite au rassemblement Pentecôte au Zénith en juin 2017 qui repose sur 4 axes : "favoriser la rencontre avec le Christ", "Vivre l'Église comme une communion de disciples", "Annoncer l'Évangile aux jeunes et avec eux" et "rejoindre toutes les périphéries" Mgr Pierre Marie Carré au micro de Cédric Combet nous présente cette lettre...



- Mgr Alain Guellec nous propose un temps d'enseignement ayant pour thème "prier avec les psaumes"



- Durant le carême, le père Christophe Paxos curé de la paroisse de Béziers propose des conférences en ligne sur le thème de la mort. un thème un peu particulier abordé sous un angle philosophique et spirituel.



- Connaissez-vous l'escale ?

cette maison diocésaine du quartier Port Mariane de Montpellier vous accueille tous les jours pour discuter et échanger. l'objectif est simple : Créer du lieu.

nous recevons Véronique Angevin, responsable de l'escale maison st jean baptiste.