Emission du Vendredi 26 Mars 2021

- Pour ce dimanche des Rameaux et de la Passion, le père Gérard Blayac nous commente les textes de l'Evangile. Présentation des différentes célébrations en ce temps de COVID-19.



- Avis aux jeunes créateurs !

La pastorale des jeunes du diocèse de Montpellier lance une opération de création artistique auprès des jeunes. Elie Chambon, délégué diocésain à la pastorale des jeunes et aux aumoneries de l'enseignement public.



- A Montpellier, les jeunes de la Maisonnée proposent ce dimanche une représenttion du chemin de croix à la cathédrale. Le frère Jean Samuel nous en parle et nous présente la Maisonnée avec le jeune Antoine.