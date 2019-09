Emission du vendredi 27 septembre 2019

Au Sommaire cette semaine



- Mgr Alain Guellec, l'invité des Nouvelles du diocése reviendra sur la formation qu'il a suivi à ROME du 4 au 12 septembre dernier - Formation des nouveaux Evêques.



- Pour cette rentrée 2019-2020, l'IDF réaménage ses formations et propose des nouveautés. Les détails avec Régis Huguet, responsable de l'Institut Diocésain de la Formation.



- Dans de nombreux diocese, des équipes se sont constituées pour faire parties de la pastorale des migrants et du réfugiés. Veritbales acteurs(trices) de cette mission sur le terrain et à la rencontre de l'autre. Claude Montange bénévole au CCFD TS de l' Hérault et le Père Jean Landier nous présente cette pastorale avec une attention particulière sur le provenance et sur l'acceuil dans notre diocese.