Emission du vendredi 29 décembre 2019

Les nouvelles du diocese pour cette semaine :



- Demain Dimanche nous entrons dans le temps de l' Avent. Temps de préparation, d' attente et d'espérance. Quelle est la litugie de cette période ? Quelle description et différence entre le Carême et l' Avent. Mgr Pierre Marie Carré nosu répond.



- Noel Approche, et avant lui le temps de l'Avent.

A cette occasion, certaines paroisses du département organisent des veillées pour la vie. Le vendredi 29 Novembre à l'église Notre Dame des Tables une veillée sera présidée par Monseigneur Carré. Caroline Amaury, responsable de la veillée pour la vie à Montpellier. Elle nous en dit plus sur ces véillées.



- Le temps de l'Avent approche à grands pas. En décembre plusieurs rendez-vous sont organisés par la maison, à la fois pour confectionner vos cadeaux de Noel mais aussi pour vous nourrir l'esprit ou vous détendre après une journée de travail. L'idée est de créer du lien.

Véronique Angevin, responsable de la maison d'Eglise l'Escale, rattachée à la Maison St Jean Baptiste du Lez.