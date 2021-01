Emission du Vendredi 29 Janvier 2021

- Mgr Alain Guellec évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier, nous invite à se former. Qu'en est-il des formations dans notre diocèse ? Pourquoi se former ? Par qui ? À quoi cela sert de se former en tant que chrétiens(nes) et comment. Entretien.



-L' église St-Paul du quartier de la Mosson à Montpellier a été profané lundi dernier au soir.

Les malfaiteurs ont tenté de déclencher un incendie après avoir tagué des obstinées sur une statue du Christ.

Nous recevons Le Père Benoît Gschind responsable de la paroisse St Augustin de Montpellier, paroisse dans laquelle l'église St Esprit avait été profaner l'an dernier.



- Le Service diocésain de l'initiation Chrétienne accompagne les catéchumènes. Avec les mesures sanitaires actuelles, le SDIC du diocèse de Montpellier a dû adapter sa manière d'accompagner ces jeunes et ces adultes qui demandent le baptême. Un baptême qui est traiditonnelement donné la nuit de Pâques, après avoir recu l'appel décisif, le 21 février prochain.