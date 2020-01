Emission du vendredi 3 janvier 2020

En ces premiers jours de l'année 2020, il est de bon ton de se souhaiter les meilleurs voeux, le Père Gérard Blayac nous présente le programme des voeux pour notre diocése avec les voeux à la vie consacrée et les voeux aux prètres et diacre accompagnés de leurs épouses.



Une réflexion sur la valeur de la vie. C'est le programme des universités de la vie organisé par l'association Alliance Vita à partir du 13 janvier a Montpellier.

Marina Darmenté est la référente départementale d'Alliance vita dans l'héraut.



Visite de la créche en l' Eglise Saint Bernard de Lattes avec Jean Pierre Phaure et l' Abbé Jean Côme About.