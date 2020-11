Emission du Vendredi 30 Octobre 2020

- Père Gérard Blayac est notre invité réagi à l'actualité avec les attentas à Nice. Autre actualité le re-confinement et l'arrêt des célébrations à partir du 2 novembre. La Toussaint et la mémoire des défunts seront commémorées ce week-end.



- La pastorale diocésaine du Chemin de Compostelle tiendra ses 6emes Rencontres du Chemin de Compostelle à la salle paroissiale de Saint Denis à Montpellier le samedi 14 novembre 2020 de 9H00 à 16 H00 (accueil dès 8:30). Ces rencontres seront l’occasion de partages sous forme : de témoignages de pèlerins avec vidéoprojections, d’ échanges entre hospitaliers, accueillants, pèlerins, ou futurs pèlerins intéressés par tout ou partie du Chemin. Inscriptions libres et recommandées auprès de gigorddidier@gmail.com – 06 71 06 66 01





- L'ordre de malte encore et toujours mobilisé. Le re-confinement est annoncé. Les personnes sans domiciles s'apprêtent à traverser un nouvel hiver compliqué. Les maraudes de l'ordre restent mobilisé pour leurs venir en aide, avec plus de créneau qu'en temps normal.

On en perle avec Yolaine De Florien, délégué départementale de l'ordre dans l'Hérault.