Emission du vendredi 6 décembre 2019

- Mgr Alain Guellec est avec nous dans les nouvelles du diocèse pour explorer les évangiles qui nous séparent de la fête de Noël. Quel est leur sens profond et que veulent ils nous dire pour aujourd'hui ? Ecoutons ses réponses et explications très profond.





- Expositions d'icônes d'ateliers catholiques, protestants et orthodoxes.

A voir jusqu'au 25 décembre, en l'Eglise orthodoxe Sainte Philothée au domaine de Grammont à Montpellier. Joelle Nicolas iconographe et animatrice de l'atelier d'art liturgique des Garrigues du Centre oecuménique de Jacou nous répond.



- Entrons dans les messes de l'aurore. Chaque samedi matin de l'Avent, une messe "Roraté", à la lueur des bougies est organisée à 7h15, à l'église Saint Denis de Montpellier. Prochains rendez-vous : les samedis 7, 14 et 21 décembre. Retour sur ce temps primordial pour les fidèles avec l'Abbé Raphael Duchamps.