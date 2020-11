Emission du Vendredi 6 Novembre 2020

- Entretien avec Mgr Alain Guellec avec l'actualité en ces temps troublés et ce climat lourd et difficile. La conférence des Évêques de France qui devait se tenir à Lourdes est maintenu mais à distance par Visio-conférence.



- La halte solidarité rend hommage aux morts de la rue.

Tous les ans, une cérémonie est organisée par l'association à l'approche de la Toussaint. Covid-19 oblige, cette année elle n'a pas encore eu lieu. mais tout est prêt pour permettre de rendre un dernier hommage aux personnes sans domicile fixe partie dans l'année.

Anne Soilier est la déléguée diocésaine en charge de la solidarité, elle répond à Domitille Courtemanche



- Connaissez vous la pastorale des sourds ? Ce service d'Eglise a pour mission d'aider les sourds et malentendants à vivre leur foi.

Mais avec le confinement, ce service doit s'adapter. Odette Cassignlo, qui travaille au diocèse de Montpellier pour les sourds et malentendants nous explique que le diocèse met en place des messes pour ce public au micro de Domitille Courtemanche.



Dimanche prochain à 10h30 , la messe de la Cathédrale de Montpellier est retransmise en directe en langage des signes sur sur la chaine Youtube du diocèse et sera en direct sur RCF Maguelone Hérault.