Emission du Vendredi 7 Mai 2021 : L'actualité de votre diocése

Alors que le déconfinement progressif se poursuit selon le calendrier présenté par le gouvernement, le moi de mai et juin sont propices aux communions,profession de Foi et les confirmations. Le Père Gérard Blayac vicaire général du diocése est notre invité.



Dimanche 9 mai est la 4e journée nationale pour les chrétiens d'Orient. Hélène Seube délégué departementale de l' Oeuvre d' Orient présente cet évenement



Chrétiens et Culture propose un VisoConférence sous le thème "Tous soeurs et frères vers une frtaernité ouverte" Lundi 10 Mai à 18h30 animé par Véronique Fayet présidente nationale du secours catholique. Comment vivre une fraternité sans frontières ? Comment balayer nos préjugés, transformer notre regard et nous engager ? Comment passer d’une fraternité rêvée à une fraternité véritable ? Le Père Luc Jourdan curé de Castelnau et président de Chrétiens et Cultures nous détaille cette rencontre / débat en visio. Inscriptions et Infos : chretiensetcultures.fr



Benoit Perrineau sera ordonné diacre le 13 mai prochain. Témoignage au micro de Jean Pierre Phaure.