Emission spéciale Festival Courant 3D - 3 octobre 2020 à 11:00

Le samedi 3 octobre 2020 à 11h00

A Angoulême au Cinéma de la Cité, l’association «Prenez du Relief» qui milite pour le développement et la diffusion du court métrage en relief et en réalité virtuelle, organise « Courant 3D, le rendez-vous de la 3D et de la VR d’Angoulême » en partenariat avec le Pôle Image Magelis et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image. A cette occasion, RCF Charente partenaire historique du festival, vous propose deux émissions spéciales.