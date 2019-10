Emission spéciale Festival Courant 3D édition 2019

Cette émission spéciale est consacrée à Courant 3D, le Festival international de l’immersion et de l’interactivité qui vit sa 7ème édition cette semaine à Angoulême...

Des invités partagent avec nous pour nous aider à approcher les nouvelles technologies et la façon dont se l’approprient des professionnels, des étudiants…

Quatre invités dans cette émission :

Youssef-Richard Belhaj Blazac, membre du jury étudiant de Courant 3D et actuellement étudiant en licence Techniques du son et de l’image à l’IUT d’Angoulême,

Yves Gellie, réalisateur de "L'année du robot",

Marie-Laure Cazin, réalisatrice et artiste nouveau média,

François Serre, directeur du Festival Courant 3D