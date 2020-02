EMISSION SPECIALE le 18/19 Régional en direct du Teil

C'est dans cette ville du Vivarais que s'est trouvé l'épicentre du tremblement de terre qui a frappé les amisons mais surtout les esprits. le 11 novembre 2019. A émission spéciale, cadre spécial RCF Lyon a posé ses studios sur place au Teil.

Un séisme s’est produit le 11 novembre 2019 au Teil (Ardèche) à environ 10 km à l’ouest de Montélimar. La secousse a duré plusieurs secondes à proximité de l’épicentre et a été ressentie par la population du sud-est de la France, notamment jusqu’à Saint-Etienne, Grenoble, Lyon, Montpellier et Marseille. (source IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

(Rapport de l'IRSN)