Emission spéciale 'Les Jeudis du Don'

Quatre jeudis de mobilisation exceptionnelle pour soutenir RCF.

À l’occasion de ce deuxième jeudi du don, nous avons décidé, dans ce magazine quotidien, de vous faire partager ce qui anime le quotidien des femmes et des hommes qui œuvrent pour que vive votre radio tous les jours.

Depuis un an, la crise fragilise fortement nos 64 radios locales en France et en Belgique. Nos équipes se mobilisent pour accompagner les auditeurs et les aider à traverser cette période d'incertitude et pour certains, de solitude, voire de détresse.

Donner à RCF, c’est donner la possibilité d’être écouté par tous ceux qui en ont le plus besoin – personnes malades, isolées, fragiles, âgées- et de toucher un public toujours plus large.

Revenons à présent sur le programme de l’émission d’aujourd’hui :

On commence comme chaque jour avec l’actualité locale présentée par notre journaliste matinalier Adrien Beaujean.

Rencontre avec les membres de l'équipe : Adrien Beaujean, journaliste matinalier, et deux jeunes journalistes qui ont choisi de faire leur stage d’étude sur notre antenne, Julia Clementz et Emma Steven.

