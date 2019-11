Emission spéciale Radio Don - RCF Limousin et RCF Corrèze

Invités : Alain Lambert, Président directeur de RCF Limousin et directeur de RCF Corrèze, et Madeleine Varaigne, chroniqueuse du magazine “Le 18/19 en Nouvelle-Aquitaine” et membre du Conseil d’administration de RCF

Journal régional Angoulême (Par Erica Walter)

Interventions :

RCF Bordeaux : Le renouvellement du matériel informatique (Par Julien Rullier)

RCF Charente-Maritime : La radio numérique ou DAB+ (Par Bruno de Lâage)

RCF Charente : Le codec du “18/19 en Nouvelle-Aquitaine” (Par Jean-Louis Née)

RCF Poitou : Eviter les coupures électriques par l’achat d’un onduleur (Par Christian Genre)

Chanson :

Ainsi va la vie ! / Trois Cafés Gourmands

En concert samedi 7 décembre à 20h, au Zénith de Limoges Métropole (87)