RCF Sarthe : émission spéciale rétrospective 2019 avec 3 invités. Notre journaliste Pierre Girault est entouré de Monseigneur Yves Le Saux, l’Évêque du diocèse Mans, Yves Rouault, Président de l'association TARMAC et Véronique Rivron, Vice Présidente du Département de la Sarthe, Présidente de Sarthe Tourisme et conseillère municipale au Mans. Quatre grandes thématiques sont abordées : l’écologie, la crise migratoire, la fracture sociale et enfin le rayonnement du Mans et de la Sarthe.