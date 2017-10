Emission Spéciale : Salon des Entrepreneurs de Marseille.... L'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire... ce concept peut faire peur aux nouveaux entrepreneurs. Avec de nombreuses questions : comment puis-je être rentable si j'essaie d'être solidaire ? Pourtant, l'économie et le social ne sont pas antinomiques. On peut et on doit construire un modèle pérenne qui fonctionne et qui rapporte de l'argent, pour pouvoir installer son activité, qu'elle vise la réinsertion, l'aide aux citoyens en difficulté ou le développement durable.

Nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte au Salon des Entrepreneurs mercredi au Palais des Congrès de Marseille. Dialogue RCF animait une table ronde sur l'innovation sociale et les secteurs porteurs, avec des entrepreneurs qui s'engagent:

​-Sylvie BANCILHON, Directrice de La Table de Cana de Marseille

-Emmanuelle CHAMPAUD, Co-fondatrice de TOTEM.mobi

-Holta HOXHA-CARRON, Directrice de 1000 Visages

-Nicolas BARD, Co-fondateur de Ici Montreuil

-Christophe HOUDEBINE, Dirigeant d'Urban Coop

Et Jean Marc BORELLO, président du groupe SOS,

La table-ronde est animée par Philippe Lansac et Maud de Bourqueney.