Emission spéciale "Sport féminin toujours"

A l'initiative du CSA, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ce weekend du 1er et 2 février est dédié aux femmes et au sport. En 2012, le sport féminin comptait pour seulement 7% des retransmissions sportives dans les médias, une proportion qui a progressé ces dernières années pour atteindre entre 15 et 25%. Retrouvez aujourd'hui une compilation de quatre interviews dédiées aux sportives du Cher.