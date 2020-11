Emma, du Secours Catholique, en maraude auprès de ceux qui sont dans la rue

Depuis le premier confinement, le Secours Catholique de Bordeaux a mis en place des maraudes autour de sa halte pour recréer du lien social avec les sans abri.

On les appelle les maraude à mains nues, pas de distribution de nourriture mais une discussion toute simple pour rendre visible ceux qui sont confinés dans la rue, les sans domicile. Peu à peu, la présence des bénévoles leur permet de reprendre confiance en soi et de venir chercher de l’aide au local du Secours Catholique.

Après un an en service civique, Emma , 23 ans, est désormais bénévole à l’association catholique et deux fois par semaine elle effectue ces maraudes à mains nues. Témoignage.