Emmanuel Belot : les malades chroniques doivent retourner consulter

Les malades chroniques ne sont pas encore retrounés chez leur médecins. Ils faisaient partie des personnes fragiles et devaient rester le plus chez eux pendant le plus fort de la crise sanitaire. Certains n'ont pas encore consulté. 5 associations lancent un appel à y retrouner à travers le #revoirsonmedecin. Parmi ces associations, la Fédération française des diabétiques. Emmanuel Belot, responsable de la délégation des Vosges est l'invité de RCF.