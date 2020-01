Emmanuel Fauque et Boris Spéziani

Date : 1er février de 14h à 18h

Lieu de l’événement : NowCoworking, 53bis boulevard des Belges à Rouen

Prix de l’entrée : 10€ avec un massage et une boisson, 5€ pour les 12/25 ans et gratuit pour les -12 ans

Informations et réservation sur le site relaxorama.fr

Tous les bénéfices de la journée seront reversés au comité Seine-Maritime de l’association Valentin Haüy.