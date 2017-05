Emmanuel Macron est le nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique

Emmanuel Macron élu président

Le candidat d’En Marche ! a officiellement été élu, dimanche 7 mai, président de la République française. Emmanuel Macron a recueilli 65,1 % face à Marine Le Pen, lors de ce second tour de l’élection présidentielle. La présidente du Front National a recueilli quant à elle 34,9 % des voix, selon les estimations de l’institut Ipsos.

Emmanuel Macron devient donc le plus jeune président de la République française. Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec 24,01 % des voix. Marine Le Pen avait réussi à se qualifier au second tour avec 21,3 % des voix, dépassant de ce fait François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.

Le FN se voit en première force d'opposition de France

Marine Le Pen a réagi à la publication de ces premières estimations en se félicitant que le Front National devienne désormais "la première force d’opposition au nouveau président". Emmanuel Macron a pour sa part estimé qu’une "nouvelle page se tourne, celle de l’espoir et de la confiance retrouvés", d’après France Info.

Malgré cela, il ne faut pas perdre de vue le chiffres de l’abstention. Selon plusieurs estimations, l’abstention, pour ce second tour de l’élection présidentielle, dépasserait la barre des 25 %. Un record pour un second tour, depuis l’élection présidentielle de 1969. C’est par ailleurs la seconde fois que la participation d’un second tour est plus faible que celle d’un premier tour.