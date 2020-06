Emmanuelle Ajon, vice-présidente du département en charge de la santé

Pour lutter contre la tuberculose, la vaccination par le BCG est recommandé, mais elle n’est plus obligatoire depuis 2007. Pourtant, certains enfants sont plus à risque que d’autres : ceux qui sont nés dans une zone à risque, où y ont séjourné. Une vaccination, que propose désormais gratuitement le département de la Gironde, aux enfants dès 1 mois, et jusqu’à 15 ans. On en parle avec Emmanuelle Ajon, vice-présidente du département de Gironde en charge de la santé.