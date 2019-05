Emmaüs Gironde exclue d’Emmaüs France

L'association "Emmaüs France" vient d'exclure "Emmaüs Gironde" de son sein. Décision prise jeudi en assemblée générale à Paris. Elle fait suite à différents problèmes soulevés par les salariés concernant les contrats, la sécurité, une gestion financière opaque et le récent scandale survenu au foyer pour mineurs de Martillac. Des associations comme la Ligue des Droits de l’homme ou Médecins du monde, qui intervenaient sur le foyer, avaient alors constaté des cas de maltraitance sur des mineurs isolés étrangers. Une situation qui avait mené à une enquête interne par Emmaüs France. C'est ce qu'on confirmé des salariés, que nous avons rencontré jeudi après midi, et qui souhaitent rester anonymes.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

"Emmaüs Gironde" compte donc 320 salariés, qui poursuivent leur travail d'aide sociale dans le cadre du pôle d'aide à l'enfance, de l'hébergement et de l'économie sociale et solidaire. Le problème qui se pose suite à cette exclusion : de qui vont ils dépendre ? Et comment continuer à percevoir des subventions ?

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Notons que le président de "Emmaüs Gironde" Pascal Lafargue conteste tout les fais reprochés. Il refuse aussi l'abandon du label "Emmaüs", et a déposé un recours devant le tribunal de Grande Instance de Bobigny, pour contester l'exclusion. La fédération nationale a fait également savoir que, si la direction d'"Emmaüs Gironde" continue à utiliser le label qui vient de lui être retiré, ils saisiront le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.