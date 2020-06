Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans votre magazine du mardi sur les associations. Cette semaine, nous allons découvrir la communauté tourangelle de l’association Emmaüs. Pour en parler, nous accueillons Françoise Autard, la secrétaire d’Emmaüs Touraine, et nous allons voir avec elle les missions de cette structure, notamment pour l’accueil et l’accompagnement de personnes en précarité sociale. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !