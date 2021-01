Emménagement campagnard & télétravail lassant

Sujets de l'émission :

- L’attirance des belges pour la campagne, à tel point que certains quittent la ville pour y habiter. Que viennent-ils chercher ? En 2020, le secteur de l’immobilier s’est malgré tout bien porté, en dépit des deux périodes de confinement.

- Ensuite direction l’intérieur des maisons et appartements dans lesquels beaucoup de belges sont supposés télétravailler. Une mesure qui devient de plus en plus difficile à respecter pour certains, à tel point que des contrôles ont été organisés dans plusieurs secteurs.

+ la chronique Dimanche de Pierre Granier