Emploi & industrie dans le Territoire de Belfort

Emploi et industrie dans le Territoire de Belfort et un peu plus loin encore, en somme l'attractivité du territoire, est l'un des enjeux des élections municipales. Les collectivités peuvent jouer un rôle important et même parfois décisif par exemple à des niveaux très concrets comme ceux de la formation professionnelle et universitaire et des services à la personne, ou encore les infrastructes et la culture...



Avec

- Alain Sied, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

- Le Père Daniel jacquot, membre de l'observatoire social du diocèse de Belfort-Montbéliard

- et Guillaume Jeannin, responsable du département Carrière Sociale à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard