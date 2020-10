Employeurs et salariés doivent apprendre à se montrer plus attractifs

Alors que les offres et les demandes d'emploi ont du mal à se rencontrer, deux conférences données sur le Forum de l'emploi le 24 septembre visaient à donner quelques pistes pour, d'une part trouver plus facilement les salariés dont les entreprises ont besoin, et d'autre part permettre aux candidats salariés de trouver plus facilement un emploi. Nous rediffusons ici la seconde conférence, à destination des demandeurs d'emploi.