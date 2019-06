Emprise spirituelle, sortir du silence

Emprise spirituelle, libérer la parole

On parle beaucoup des crimes sexuels commis par des membres de l'Église, qu’ils soient prêtres, religieux ou laïcs. Il faut aussi prendre conscience de ce qui, bien souvent, est à la racine de ces dérives : les phénomènes d’emprise spirituelle. Ce que l'on peut assimiler à des dérives sectaires au sein de l'Église, Xavier Léger dit en avoir été victime. L'auteur de "Moi, ancien légionnaire du Christ" (éd. Flammarion, 2013) a fondé le site internet L'Envers du décor pour dénoncer ces dysfonctionnements. Il vient de publier avec Blandine de Dinechin, "Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église - Comment s'en prémunir ?" (éd. Médiaspaul).



Des guides spirituels en quête de pouvoir

À la manœuvre, des hommes et des femmes pleins de charismes, qui vont peu à peu, subtilement, invisiblement, mais réellement enfermer leurs proies dans un mécanisme dont elles auront du mal à sortir. Pourquoi est-ce si complexe ? Parce que les manipulateurs utilisent Dieu, instrumentalisent ce qu’il y a de plus sacré chez les croyants aspirant à la sainteté, ce Dieu plus intime à moi-même que moi-même, afin d’asseoir leur soif maladive de pouvoir.

Du côté des victimes, si certaines décident de prendre publiquement la parole, c'est à la fois pour dénoncer et prévenir. Sans doute cela participe-t-il aussi d'une façon de se reconstruire. La prise de conscience d'avoir été l'objet d'emprise s'accompagne de la difficile question de se dire comment ai-je pu me laisser manipuler ? Comment se remet-on d'une emprise spirituelle ? Peut-on après cela faire encore confiance à un guide spirituel ?



Comment peut-on en arriver là ?

Le site L'envers du décor dresse la liste des "communautés controversées". Une vingtaine pour lesquelles les faits énoncés font froid dans le dos. Des révélations d'autant plus étonnantes que parfois, elles concernent des congrégations parmi les plus influentes au sein de l'Église, comme c'est le cas pour La Légion du Christ. La question de pose dès lors : comment ces attitudes perverses ont-elles pu se développer impunément au cœur de l'Église ? Le cas des légionnaires du Christ et plus spécialement de son fondateur est manifestement extrême. Avant d'en arriver là il convient d'être vigilant. Mais comment savoir à quel moment commence l'emprise spirituelle ?