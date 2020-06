En Alsace, on fait le pari du tourisme local

Affiches, campagne de communication dans les journaux, présence dans les vitrines de magasins parisiens et même une toile accrochée à la façade du Louvres !



Ce sont les gros moyens qui ont été déployés pour communiquer la plus belle image de la Région Grand Est au reste de la France. Un véritable plan de relance pour un secteur du tourisme qui peine à se remettre en marche après plusieurs mois d’arrêt forcé.



Pour expliquer les enjeux pour le secteur touristique dans le Grand Est et plus particulièrement en Alsace, Marc Levy, directeur général d’Alsace Destination Tourisme est l'invité du 18-19.