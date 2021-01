En Alsace, 'Savoir pour réussir' combat l'illettrisme

Depuis 2013 en France, l’illettrisme est reconnu grande cause nationale. Aujourd’hui, des dispositifs permettent de sensibiliser l’opinion publique sur le sujet, même s’il reste encore très sensible. En Alsace, l’association ‘Savoir pour réussir’ cherche à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes en situation d’illettrisme, en proposant notamment des accompagnements personnalisés pour une meilleure maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul. Rencontre avec la directrice de l’association ‘Savoir pour réussir’, Caroline BARTELMANN.