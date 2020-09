En Anjou, les éleveurs bovins s'opposent à l'accord commercial UE-Mercosur

Les éleveurs bovins de Maine-et-Loire appellent la France à rejeter l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Signé en 2019, il doit être ratifié par les 27 Etats-membres pour entrer en vigueur. Cet accord prévoit une baisse des droits de douane de 90 % entre l'UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay). Près de 100 000 tonnes de viande bovine par an pourraient ainsi être importées d'Amérique du Sud à bas coût. Une concurrence déloyale aux yeux de Clément Traineau, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire, en charge de la viande bovine.