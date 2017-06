En ArdÃ¨che, le cyclotourisme a de beaux jours devant lui

Le mois de juin en France est marqué par une forte actualité sportive, ou autre. Roland-Garros, le bac, la fête de la musique. En Ardèche, le mois de juin vit à l'heure de l'Ardéchoise ! Il s'agit de l'un des plus importants rendez-vous cyclotouristes d'Europe. Cette 26ème édition attire encore des milliers d'amateurs de vélo sur les routes escarpées du département.

Le départ est donné mercredi 14 juin. Plusieurs courses et parcours sont proposés jusqu'à samedi. Dimitri Gressard a enfilé maillot et cuissarde et est allé à la rencontre, en bicyclette, de Gérard Mistler, président emblématique de L'Ardéchoise. Plus d'informations sur ardechoise.com.