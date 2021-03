En Centre val de Loire les femmes plus touchées par la pauvreté que les hommes. Selon le rapport de l’INSEE sorti lundi. Une enquête qui revele aussi Les femmes de moins de 30 ans et les plus de 75 ans sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec moins 1000 euros par mois



L'accompagnement psychologique du personnel soignant important en cette période de crise sanitaire. Le centre départemental gériartrique de l'Indre développe de nombreuses actions en ce sens.



Une application mobile pour les déchets à Bourges. Objectif : un meilleur tri sélectif. Chaque année 22 000 tonnes d'ordures ménagères et plus de 4000 tonnes d'emballages sont récoltées dans l'agglomération.



Avez-vous déjà vu de vieilles photos de Châteauroux ? Si ce n'est pas le cas il est possible d'en découvrir à l'office de tourisme de la ville.