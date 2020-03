En ces temps de confinement, cultivons nos liens!

En ces temps de confinement, nous redécouvrons l’importance de nos liens. C’est le moment d’inventer une autre manière de cultiver ces relations, le moment aussi peut-être de se reconnecter à soi et de s’ancrer plus profondément dans la foi ou la spiritualité.

Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement appelle chacun à la responsabilité : il nous faut rester chez nous, ne plus sortir sauf pour l’indispensable. Et le respect de ces mesures est vital au sens propre du terme, parce que seul ce confinement peut permettre de faire reculer la propagation du virus. A RCF aussi, nous appliquons ces mesures et restons chez nous la plupart du temps. Seuls quelques-uns viennent au studio le temps d’une émission, pour vous informer et vous accompagner. Le reste du temps, nous travaillons à distance comme le font la plupart d’entre vous et nous nous organisons comme nous pouvons pour vous proposez un programme de qualité, encore plus nécessaire pour vous accompagner en ces temps d’isolement.

Privés les uns des autres, nous découvrons ou redécouvrons combien les liens entre nous sont importants, vitaux même. Alors nous essayons d’être inventifs, de trouver de nouvelles manières de cultiver ces liens. Il y a les réseaux sociaux bien sûr, le téléphone aussi. Et puis la radio. RCF veut être pour vous un lieu de relation, une possibilité d’échanger, de prendre la parole, de s’écouter, de partager. Dans cette émission des auditeurs partagent ce qu'ils éprouvent, leurs inquiétudes, mais aussi et surtout, les signes d’espoir qu'ils entrevoient en ces jours difficiles, ce qu'ils inventent pour traverser ce temps inhabituel, ce qu'ils découvrent aussi et qu'ils n'avaient pas vu, ce dont ils n'avaient pas pris conscience dans l’ordinaire des jours. Et puis des anecdotes drôles, réjouissantes, qui disent la vie qui est là envers et contre tout.