En Charente, des lycÃ©ens lancent une entreprise comme des grands

Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la création d'entreprise! La démarche "Entreprendre pour apprendre" s'adresse à des jeunes lycéens pour leur faire découvrir les défis de l'entrepreunariat. Exemple en Charente, avec des élèves du lycée Sainte Marthe Chavagnes. Erica Walter, RCF Charente a rencontré ces jeunes très motivés, c'est la 3e année que le lycée participe à l'opération. Ils ont créé une mini entreprise et commercialisent un produit : une bombe de bain effervescente aux différentes couleurs et senteurs et avec une surprise à l'intérieur. Le produit, baptisé "Fun'o bain" est destiné aux enfants.



Une entreprise comme les grandes

"L'objectif c'est de tisser des liens entre le monde scolaire et professionnel, explique Erica Walter. Les lycéens sont accompagnés par une enseignante en économie, gestion et marketing." Chacun des étudiants assure une fonction bien précise: de la direction aux finances en passant par la communication ou le marketing. "5 élèves qui ont monté cette mini-entreprise défendront leur projet le 24 mai 2017 à La Rochelle pour le championnat régional, précise Erica Walter, ils ont peu la pression : les participants de l'établissement, les deux années précédentes, se sont en effet imposés dans leur catégorie!"