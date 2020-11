En confinement missionnaire

En quoi cela consiste concrètement, Sophie ?

Nous sommes un groupe de 4 jeunes professionnels (Simon, Paul, Camille et Sophie), accueillis au sein de la paroisse de Segré pour vivre un confinement missionnaire durant un mois.

La première semaine vient de s’écouler, nous avons surtout remis notre projet missionnaire dans la prière. Pour ma part, passer de quelques minutes de prière personnelle par jour à quelques heures bouleverse. Les bruits extérieurs s’estompent, le silence s’installe au fur et à mesure, la prière se fait simple et intérieure.

Nos actions s’inscrivent dans la continuité des initiatives missionnaires de la paroisse. Le Père Emmanuel regorge d’idées, il a confié aux boulangeries du coin le soin de confectionner un gâteau de la Toussaint et distribue des biographies de saints lors de chaque achat.

Il nous a confié plusieurs projets : réaménager l’Église pour que chaque personne se sente accueillie et puisse se recueillir, aider à la retransmission des messes les rendre vivantes et chantantes. De mon côté, je vais donner des cours de catéchisme chaque semaine à des jeunes collégiens à Segré et à des lycéens à Orvault.

Qu’est-ce qui t’a donné le désir d’un tel engagement ?

La soif de vivre le confinement dans la prière en mettant Dieu en premier dans nos journées. De témoigner de l’Espérance du Christ, dans une période où nous pouvons être saisis par la peur, et souffrir d’isolement. Et puis, c’est en évangélisant que nous sommes les premiers évangélisés !

Quels fruits ? Quelles leçons ? Quelle espérance ?

Quels fruits ? Difficile, il faut laisser l’Esprit Saint travailler et ne pas rechercher l’efficacité.

Quelle espérance ? Que la distance physique ne nous empêche pas de faire un pas de plus vers le Christ. De témoigner de notre joie d’être chrétien et la partager.