Pour changer et continuer un air d' été, nous sommes en Corse dans le plus haut vignoble de l'ile sur les hauteurs d'ajaccio à 508 mètres chez une famille de vignerons. Nous découvrons avec Alain ALBERTINI et la guide Angélina VINCENCINI toutes les nuances et le travail d'élaboration de ces vins corse, blancs, rouges et rosés d'appellation "Ajaccio". Bonne visite à tous !