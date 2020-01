Une semaine de rencontres musicales, de danses et d’ateliers avec des artistes originaires du monde entier. Ils ont tous en commun de relever le défi de la fraternité et de l’interreligieux. Où religions et lieux de cultes se mélangent pour proposer une série de concerts exceptionnels !

Autour de la table : la directrice du festival, Lilia Bensedrine Thabet et deux artistes figurant à l’affiche du festival : les chanteuses Selia Setodzo et Hayet Ayad.

Les Sacrées Journées, jusqu'au 2 février.