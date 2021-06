En finir avec les particules fines

Avec les épisodes de chaleur, les épisodes de pollution atmosphérique s’invitent tous les été, avec des pics dépassant les seuils autorisés. S’en suivent des limitations de vitesses sur certains axes routiers, la gratuité ou la réduction des transports en commun dans certaines villes et de nouvelles mesures comme à Strasbourg et Nancy.



A Strasbourg, des recherches sont menées sur les particules fines, responsables de la pollution de l’air. Avec un constat à la clé, toutes ne se valent pas. Certaines ont des effets plus prononcés sur la santé que d’autres. Le Dr Thomas Bourdrel, chercheur associé au laboratoire ICube à l’Université de Strasbourg, a récemment publié un article sur le sujet dans la revue 'The conversation'.