En France 25 millions de bouteille en plastique sont utilisées chaque jour

Et là l’actualité nous rejoint : Danone était bien décidé à trouver la bouteille d’eau responsable et avait investit : Danone avait été décidé que plus aucune bouteille en plastique vierge sortirai de ses chaines d’embouteillage en 2025, en mobilisant 2 milliard de $ pour sa transition écologique.

Las, Danone vient de publier ses chiffres : son chiffre d’affaires dans ce secteur où elle possède notamment les marques Evian, Badoit et Volvic chuter de 11,6 % soit autant en volume.

La chute des ventes de Danone s’explique par la chute des ventes lié à la crise sanitaire qui a fermé bar et restaurant,

mais cela correspond aussi semble t il à une tendance forte, selon l’observatoire de la consommation responsable, : 30 % des Français disent avoir réduit ou supprimé leur consommation d’eau en bouteille ces dernières années : un tiers d’entre nous utilisont dorénavant une gourde et même 70 % chez les 18-24 ans.

Même Mac donald s’y met qui ne vendra plus d’eau en bouteille mais mettra des fontaines à eau à disposition d’ici la fin de l’année.

l’eau en bouteille devient un luxe dans nos pays, mais une nécessité dans les pays pauvres

Dans le même temps, 1 milliard et demi de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau ou mal et des personnes meurent chaque jour du manque d’eau potable ou d’eau insalubre, l’eau contaminée par le choléra est un facteur de risque majeur de contracter cette maladie ou encore les maladies parasitaires : cela contribue aux vagues migratoires et aux tensions territoriales jusqu’au conflit armé. la bouteille d’eau reste encore un moyen de fournir de l’eau potable

l’eau en bouteille constitue une solution transitoire

Alors comment faire ?

Trois idées :

Prendre une gourde et réserver l’eau en bouteille aux moments de fête et aussi Trouver un contenant non plastique .

Depuis quelques jours, la compagnie des pyrénées commercialise 09, son eau naturelle des Pyrénées dans une carton en carton, faite à 88 % de matières végétales, soit essentiellement en carton, la compagnie qui ambitionne d’être neutres en carbone d'ici la fin de l’année en compensant les 12 % restant par une énergie 100% verte et du recyclage.