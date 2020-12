En Loir-et-Cher, les petits frères des pauvres s'adaptent pour rester présents

Ce soir direction le domaine du rocher des violettes dans les coulisses de l'élaboration de pétillants, des effervescents de montlouis sur loire. Un produit local à placer sur votre table de réveillon !



Les petits frères des pauvres à Blois, même avec la crise sanitaire, ne vont pas abandonner les personnes âgées et isolées accompagnées le reste de l'année. Vous verrez dans ce journal comment ces bénévoles se sont adaptés pour amener quand même de la joie, la veille de noël.



Demain toujours de la pluie en Touraine Loir et Cher et des rafales de vent, point météo en fin de journal !